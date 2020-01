Le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi a organisé ce jeudi 23 janvier 2020, un atelier de revue de l’exécution de son Plan de travail annuel (PTA) 2019. Au cours de la séance qu’il a présidée, le ministre Modeste T. Kérékou a fait savoir que le ministère a enregistré une contre-performance au 31 décembre 2019. Celle-ci concerne la réalisation physique et montre selon lui que des efforts doivent-être faits.

Le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi a encore du travail à faire en ce qui concerne la réalisation physique. C’est l’une des choses qu’on peut retenir de l’allocution du ministre Modeste T. Kérékou durant l’atelier de revue de l’exécution du Plan de travail annuel (PTA) 2019, qu’a organisé son ministère ce jeudi 23 janvier 2020.

« Notre ministère a connu une contre-performance en termes de réalisation physique au 31 décembre 2019 au regard des scores réalisés. Les résultats en termes d’exécution et financière étant respectivement 56,08 % et 79, 78 %, base ordonnancement contre 77,41 % et 62,94 % respectivement au 31 décembre 2019 », a déclaré Modeste T. Kérékou.

D’après le ministre, ces taux montrent qu’il y a encore des efforts à faire. « Ces taux obtenus montrent que des efforts restent à fournir pour impacter les Objectifs de Développement Durable (Odd), notamment ceux en lien avec l’emploi (Odd8) dont le leadership relève de notre départemental ministériel », poursuit-il. >

“J’attache du prix à (…) l’exécution correcte des activités”

Aussi pour Modeste T. Kérékou, la séance du jour servira-t-elle à réfléchir par rapport aux défis et enjeux du ministère. Ces défis concernent notamment le renforcement de la compétitivité des Pme (y compris celles du secteur de l’artisanat), le renforcement de l’employabilité des jeunes et de leur insertion socioprofessionnelle. « Pour cela, nous aurons à analyser sans complaisance les performances de l’année écoulée dans les différents domaines de notre département, passer en revue les difficultés qui ont entravé la mise en œuvre du PTA 2019, et prendre des résolutions pour mieux conduire la mise en œuvre du PTA 2020 » a-t-il informé.

Le ministre a aussi invité tous les gestionnaires de crédits à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les résultats attendus de la mise en œuvre des différentes actions soient atteints. « J’attache du prix non seulement à l’exécution correcte des activités, à la qualité du management des ressources humaines, mais aussi à la qualité de la dépense publique », a-t-il également insisté invitant chacun de ses collaborateurs à prendre conscience de l’enjeu.