Plusieurs employés du palais royal de Marrakech sont devant la Justice marocaine. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des informations relayées par la presse marocaine. Ils sont en effet soupçonnés d’avoir dérobé des montres de grandes valeurs au roi Mohammed VI.

“Abus de confiance et vol qualifié”

Selon les précisions apportées par les médias locaux dans ce dossier, ils sont au total 25 impliqués dans cette affaire. Ils sont jugés par la cour d’appel de Rabat pour « abus de confiance et de vol qualifié ».

Les accusations font suite à la plainte déposée par le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie pour la « disparition de plusieurs montres de valeur dans des circonstances étranges ». Parmi les mis en cause, on compte en effet, un ex-employé du palais royal de Marrakech, un agent de sécurité et plusieurs bijoutiers.

Mohammed VI, un amoureux du luxe?

Une femme travaillant au palais royal serait la principale responsable dans l’affaire. Les médias ont profité de l’occasion pour rappeler la grande passion du monarque pour les montres de grandes marques.

Il possède une collection assez fournie en montre de luxe. « La plus célèbre est une pièce unique de la marque suisse Patek Philippe d’une valeur de 1,2 million d’euros » a rappelé un média marocain.