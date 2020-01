Un cas de meurtre sur la personne de Mouhamed Cissé, ressortissant américain a été signalé à Kahone dans la région de Kaolack. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi au mercredi dernier quand des malfrats armés se sont introduits dans le domicile de ce dernier qui vivait avec son père, Abdou Aziz Cissé. Les deux membres de la communauté religieuse “niassène” ont été grièvement blessés par leur agresseurs.

L’hôpital régional de Kaolack pris d’assaut

Acheminé à l’hôpital avec son père, Mouhamed Cissé succombera à ses blessures. Une nouvelle qui a provoqué une réaction de colère chez les populations. Accusant les médecins de négligence, ces derniers ont pris d’assaut l’hôpital : “ils nous ont dit qu’il n’y avait pas d’argent pour la prise en charge (…) il a fallu attendre jusqu’à 10 heures pour qu’un des petits-fils de Cheikh Al Islam vienne mettre 500 mille francs CFA sur la table pour que les médecins se lèvent pour faire leur travail” soutiennent-ils.

Les médecins livrent leur version

Face à la presse, le docteur Kalidou Ly rejette la thèse de la négligence et explique : “Ce qui devait être fait a été fait et à l’heure actuelle nous avons le bilan complet du père (…) pour ce qui est du fils que nous avons malheureusement perdu quand il est arrivé, il présentait un traumatisme crânien encéphalique grave …”. Les auteurs de l’agression ont emporté dans leur fuite la somme de deux millions de francs CFA et 3000 dollars. Une enquête à été ouverte pour identifier les auteurs de l’aggression.