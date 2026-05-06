Mbappé, Rüdiger, Arbeloa : le Real Madrid en crise à l'approche du Clásico

Le vestiaire du Real Madrid traverse une période de tensions internes multiples à quelques jours du Clásico prévu le 10 mai 2026 au Santiago Bernabéu face au FC Barcelone. Plusieurs incidents distincts impliquant des joueurs cadres et le staff technique dirigé par Álvaro Arbeloa ont été révélés ces derniers jours par la presse espagnole et internationale, sur fond de saison sans trophée.

Mbappé insulte le staff, une pétition dépasse le million de signatures

Avant le déplacement à Séville face au Real Betis le 24 avril (1-1), Kylian Mbappé aurait eu une altercation verbale avec un membre du staff technique lors d’un match d’entraînement à Valdebebas. Selon The Athletic, l’attaquant français de 27 ans aurait proféré des propos insultants à l’encontre d’un assistant qui officiait en qualité d’arbitre assistant et lui avait signalé un hors-jeu. L’incident se serait déroulé devant l’ensemble du groupe. Des sources internes citées par le même média indiquent que plusieurs joueurs se seraient montrés critiques, non seulement du comportement de Mbappé, mais aussi de l’absence de réaction ferme de la direction sur une éventuelle sanction. Le Real Madrid n’a formulé aucun commentaire officiel sur cet épisode.

Depuis son arrivée à l’été 2024, Mbappé a été absent pour raisons médicales à 13 reprises — autant qu’en sept saisons au Paris-Saint-Germain. Cette saison seule, il a manqué 10 matchs. Entre octobre et novembre 2025, il a enchaîné trois pépins à la cheville droite, avant une entorse au genou gauche à la fin de l’automne, aggravée par une erreur de diagnostic du staff médical madrilène, qui aurait examiné le genou droit à la place du gauche. Sa dernière blessure, une lésion au muscle semi-tendineux contractée face au Betis le 24 avril, l’éloigne des terrains depuis lors.

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La polémique a pris une nouvelle dimension lorsque des images ont circulé montrant Mbappé en séjour en Sardaigne avec l’actrice espagnole Ester Expósito, alors qu’il était officiellement en convalescence. Selon Marca, ce voyage — comme un précédent séjour à Paris alors qu’il était également blessé — a été très mal reçu dans le vestiaire. La réaction des supporters a été immédiate : une pétition en ligne réclamant son départ, initialement fixée à 50 000 signatures, a rapidement dépassé le million de signataires en quelques heures seulement. Le Real Madrid n’a pas réagi à cette initiative.

L’entourage du joueur a pris position sans démentir les faits de l’altercation, estimant que les critiques reposaient sur une mauvaise interprétation des conditions d’une convalescence encadrée par le club. Arbeloa, en conférence de presse après la victoire sur l’Espanyol (2-0), a défendu son attaquant sur le volet des déplacements privés : « Toute la planification des joueurs blessés est supervisée et gérée par les services médicaux du Real Madrid, qui sont ceux qui contrôlent quand ils doivent aller à Valdebebas et quand ils n’y vont pas. Chaque joueur, pendant son temps libre, fait ce qu’il juge opportun, et là-dessus je n’interviens pas. »

Rüdiger, Ceballos : les tensions débordent du cadre Mbappé

Selon Onda Cero, Antonio Rüdiger aurait été impliqué dans une confrontation vive avec son coéquipier Álvaro Carreras au centre d’entraînement de Valdebebas, la tension ayant abouti à un geste physique. La situation n’aurait pas dégénéré davantage grâce à l’intervention d’autres membres de l’effectif. The Athletic confirme l’implication du défenseur allemand dans une altercation physique, sans préciser le nom du coéquipier concerné. Rüdiger s’est excusé auprès du groupe par la suite.

Le milieu de terrain Dani Ceballos aurait pour sa part cessé tout échange verbal avec Arbeloa. L’Espagnol serait le dernier d’une liste qui comprend également Carvajal, Asencio, Camavinga, Carreras et Gonzalo Garcia, tous en froid avec le technicien. Le quotidien madrilène AS a rapporté cette information, confirmée par ESPN.

Une saison blanche, un Clásico comme seule échéance

Le club a été éliminé par le PSG en demi-finales de la Coupe du Monde des clubs, puis battu en finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça — défaite qui a coûté son poste à Xabi Alonso, nommé seulement sept mois plus tôt et remplacé par Arbeloa. Le Real pointe à onze points du FC Barcelone à quatre journées de la fin de la Liga. Arbeloa compte cinq défaites en dix-huit matchs depuis sa prise de fonctions.

Malgré un bilan statistique de 41 buts et 6 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Mbappé sera attendu au tournant lors du Clásico. Selon Diario AS, il aurait choisi de se rendre à Valdebebas pendant un jour de repos pour travailler avec les préparateurs physiques, avec pour objectif affiché d’être disponible pour le 10 mai. Sa participation à la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est fixé au 16 juin, reste conditionnée à l’évolution de sa blessure aux ischio-jambiers.