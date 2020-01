Le Nigéria figure dans le rang des pays au monde ayant atteint un nombre record de naissance le 01 janvier 2020. Cette affirmation a récemment été faite par le fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), qui a évalué à près de 26 039 le nombre de naissances au Nigéria, le jour du nouvel an. Selon Eliana Drakopoulos, la responsable des communications, du plaidoyer et des partenariats de l’UNICEF, ces nouveau-nés représentent environ 7% de la totalité de naissances dans le monde entier estimée à près de 392 078. L’UNICEF a également souligné que ce nombre de bébés nigérians place le Nigéria à la troisième place des pays à fort nombres de naissances le jour de l’an 2020, après l’Inde et la Chine. Ces derniers ont vu naître respectivement 67 385 et 46 299 bébés le 1er janvier 2020.

Les rêves pour le futur du Nigéria

Le représentant de l’UNICEF au Nigéria, Peter Hawkins a indiqué que le début de cette nouvelle décennie constitue une occasion pour tout le monde. Cela permettra de mener des réflexions concernant les espoirs et les rêves pour le futur du Nigéria, particulièrement pour les bébés nigérians. « Alors que nous commençons chaque nouvelle année, nous nous souvenons du potentiel de chaque enfant nigérian qui se lance dans le voyage de sa vie – si seulement on leur donne cette chance de survivre et de prospérer » a-t-il ajouté.

L’UNICEF appelle à investir dans les infrastructures de la Santé

La responsable des communications, du plaidoyer et des partenariats de l’UNICEF a par ailleurs indiqué que l’UNICEF exhorte les dirigeants du monde entier, ainsi que les pays à investir dans les infrastructures humains de la santé. Eliana Drakopoulos a appelé à investir dans les agents de santé ayant les équipements nécessaires et le savoir-faire pour sauver chaque bébé. En outre notons que plus de la moitié de la totalité des naissances le jour de l’an serait couverte par l’ensemble des huit pays à savoir: le Pakistan (16 787), l’Indonésie (13 020), les Etats-Unis (10 452), la RDC (10 247) et l’Ethiopie (8 493).