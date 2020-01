L’armée nigérienne a vaillamment repoussé une attaque de terroristes dans la région de Tillabéri ce jeudi 9 janvier 2020. Des terroristes venus probablement du Mali voisin ont traversé la frontière et attaqué le camp de Chinégodar à une dizaine de kilomètres de la frontière de malienne. Le bilan de cette attaque est bien lourd : 25 personnes sont décédées du côté des Nigériens et 63 terroristes ont été tués par les soldats nigériens et leurs partenaires.

L’attaque est intervenue un mois après le massacre d’Inates qui a fait 71 morts parmi les militaires nigériens. Dans un communiqué du ministère nigérien de la Défense lu à la télévision publique nigérienne par le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Souleymane Gazobi, on apprend que « le poste militaire avancé de Chinégodar a repoussé une attaque menée par des éléments terroristes. Le bilan provisoire est le suivant : côté ami 25 décédés et six blessés. Côté ennemi 63 terroristes neutralisés ». L’attaque a eu lieu ce jeudi aux environs de 13 heures locales.

L’armée appuyée par des chasseurs et drones des Occidentaux

L’attaque aurait été perpétrée par des « hommes lourdement armés venus sur des motos et dans des véhicules », selon certaines sources. Les terroristes qui avaient pris par surprise le camp d’Inates il y a un mois à peine, ne s’attendaient sûrement pas à une résistance aussi âpre et farouche à Chinégodar. Il faut dire que les unités du camp de Chinégodar ont courageusement et rapidement riposté, appuyées dans les airs par l’armée de l’air nigérienne et les partenaires dans la lutte anti-terroriste que sont les avions de chasse et les drones français ainsi que les drones américains qui survolent en permanence le Sahel.

Le Niger est la proie des attaques terroristes depuis plusieurs mois. La région de Tillabéri située à une dizaine de kilomètres de la frontière malienne est particulièrement visée par les terroristes dont la base arrière est justement le Mali. 14 militaires avaient été abattus à Sanam dans cette région le 25 décembre dernier. L’attaque d’Inates dans cette même région de Tillabéri avait été la plus meurtrière du Niger faisant plus de 71 morts. Suite à ce massacre, les motos ont été interdites à la circulation dans plusieurs localités de Tillabéri. L’état d’urgence a aussi été décrété dans cette région du Niger pour prévenir ces attaques de djihadistes devenues régulières dans la zone.