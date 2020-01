Ce mercredi, Sean Combs alias P.Diddy, patron de ‘’Bad Boys Record’’, une maison de production musicale, disait toute sa joie de voir enfant son regretté ami et ‘’poulain’’, Notorious B.I.G, entrer au panthéon des artistes de rock, de reggae, de pop, de disco, de funk et de rap, les plus influents de leur époque ; le Roch & Roll Hall of Fame. Une élection qui disait toute la reconnaissance du monde musicale de l’immense talent du rappeur, disparu un peu trop tôt.

«Biggie tu l’as fait! »

Notorious B.I.G avait fait les beaux jours de Bad Boys Record, le label de P. Diddy, l’artiste par son talent, des témoignages de Sean Combs lui-même avait permis au magnat du Rap de pouvoir devenir ce qu’il était aujourd’hui, l’un des rappeurs les plus riches du monde avec une richesse estimée à environ 855 millions de dollars en 2019. Alors, que ce partenaire, cet ami, fasse ce mercredi-là son entrée dans le Roch & Roll Hall of Fame, était pour P. Diddy un grand moment. Sur sa page Instagram, le rappeur écrivait, « Je veux partager ce moment spécial, cette annonce spéciale avec vous (…) Biggie tu l’as fait! (…) Le Notorious B.I.G. va être intronisé dans ce putain de Rock and Roll Hall of Fame! »

Pour être admissible au Rock & Roll Hall of Fame, un artiste ou un groupe devait avoir sorti son premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant l’année de nomination. Avec des critères de sélection qui allaient de l’influence musicale de l’artiste, au style et à la technicité de ses compositions en passant par l’innovation. Et les bulletins de vote étaient déposés par un organe de vote international chez plus de 1 000 artistes, y compris des intronisés vivants actuels, des historiens et des membres de l’industrie de la musique. Cette année, trois autres stars faisaient en plus de B.I.G leur entrée au Hall of Fame pour la première fois, The Doobie Brothers, Whitney Houston, et T-Rex.

Avant sa disparition à 24 ans en Mars 1997, tué par balles, The Notorious B.I.G ; avait été l’un des premiers artistes hip hop à collaborer avec Tupac, R. kelly, et l’un des seuls à collaborer avec Michael Jackson. Mais également, l’artiste solo masculin le plus vendu dans selon le classement 1995 de Billboard non seulement dans le hip hop, mais aussi dans la pop et le R&B.