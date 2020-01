Ce weekend, avait lieu le forum économique mondial de Davos. L’occasion pour les grands représentants de ce monde de se réunir afin d’évoquer divers sujets de société alors que de nombreux manifestants se sont réunis en marge de ce grand colloque, afin d’exprimer leur mécontentement a sujet des difficultés économiques, sociales et écologique rencontrées et traversées par de nombreuses nations.

En effet, quelques activistes parmi lesquelles Greta Thunberg et l’Ougandaise Vanessa Nakaté, s’étaient réunis afin de participer à une grande table ronde. Problème, un cliché de l’agence AP a été diffusé à la suite de ce meeting, cliché sur lequel la jeune femme de 23 ans, noire de peau, a été mise de côté. Touchée, blessée par cette décision, cette dernière a décidé d’exprimer son désarroi sur les réseaux sociaux.

Une décision dénoncée par Greta Thunberg

Son message lui, a été repris par de nombreuses personnalités et internautes inconnus qui ont décidé de lui apporter énormément de soutien. De son côté, la jeune suédoise Greta Thunberg a elle aussi critiqué cette décision « d’effacer » Vanessa Nakaté du cliché, affirmant que tout cela n’était rien d’autre qu’inacceptable. Une sortie qui a poussé de plus en plus de personnes à s’offusquer, la portée d’une réaction de Greta Thunberg étant tout sauf anodine.

Associated Press s’excuse

Violemment pointée du doigt, l’agence Associated Press a très vite décidé de communiquer au sujet de cette polémique, affirmant qu’il n’y avait jamais eu de mauvaises intentions. L’agence affirme ainsi avoir reçu de nombreux clichés et sur le premier qui est apparu concernant cette table ronde entre activistes, Vanessa Nakaté n’apparaissait pas. Dès lors, une mise à jour a été effectuée une fois que la version non coupée a été disponible.