Les présidents d’institutions de la République ont présenté ce jeudi 09 janvier leurs vœux au chef de l’Etat Patrice Talon. Dans une vidéo de la cérémonie qu’il a publiée sur sa page Facebook, le numéro 1 Béninois a félicité les institutions pour leur engagement au service de la République.

« L’année dernière, je me félicitais de l’engagement marqué par nos institutions dans l’œuvre de transformation qualitative de notre pays. Douze mois plus tard, le cap est maintenu » a-t-il déclaré. Il ajoute par ailleurs que l’année 2019 a été une année placée sous le signe du dépassement de soi pour les concitoyens et les institutions de la République.

Le corps diplomatique a également présenté ses vœux au chef de l’Etat

2019 a même vu le « dépassement de nos contradictions » fait remarquer Patrice Talon. Ceci a permis la « tenue exemplaire d’un dialogue politique dont les conclusions ont débouché sur l’adoption » de plusieurs lois majeures, s’est félicité le pensionnaire du palais de la Marina.

Notons qu’après les présidents d’institutions, le corps diplomatique accrédité au Bénin a également présenté ses vœux au chef de l’Etat. Le message de vœux a été lu par l’ambassadeur du Niger près le Bénin Sahadi Sandi Abdou. L’information est publiée sur la page twitter de la présidence de la République.