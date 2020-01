Une vidéo qui a provoqué le buzz et l’indignation des utilisateur de réseaux sociaux. En effet, c’est du côté de Lyon qu’une jeune femme filmait les manifestations contre la réforme des retraites directement depuis son balcon avant d’être visée par un tir de lacrymogène, visiblement opéré par des représentants des forces de l’ordre qui se trouvaient quelques mètres plus bas.

Les images elles, sont impressionnantes et la vidéo a rapidement suscité un incroyable buzz. Ainsi, nous pouvons voir une personne être atteinte par un projectile qui s’avère être une bombe lacrymogène. L’engin entrera alors dans l’appartement visé, mais les jeunes réussiront à le récupérer avant de le rejeter dehors. Très vite toutefois, de la fumée se répand à l’intérieur et, afin de ne pas subir les conséquences de ce gaz, toutes les personnes se trouvant à l’intérieur au moment des faits ont quitté les lieux.

Des jeunes, visés par un tir de lacrymogène

Une plainte a ensuite été déposée par les locataires de l’appartement. Une information confirmée par Le Parisien, qui ajoute qu’une enquête a été ouverte. Celle-ci permettra d’en apprendre un peu plus sur les circonstances entourant ce tir, qualifié d’accidentel par la police nationale du Rhône. Une manière pour les forces de l’ordre de calmer le jeu. Pas sûr toutefois que cela suffise, la défiance à l’encontre des policiers et gendarmes ne cesse de grandir, ces derniers étant accusé de nombreux faits de violences volontaires.

Les violences policières, de plus en plus pointées du doigt

Ainsi, pour beaucoup d’internautes et surtout, pour les étudiants visés, ce tir était bel et bien volontaire. Une affirmation que la justice devra confirmer ou infirmer. L’enquête elle, est actuellement entre les mains de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), service discipline et déontologie. Les résultats eux, ne devraient être connus que d’ici à quelques semaines et pourraient d’ailleurs, faire grand bruit.