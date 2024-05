USA: des avions militaires russes détectés par les autorités

Photo DR

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a rapporté jeudi la détection de quatre appareils militaires russes à proximité de l’espace aérien des États-Unis. Ces avions ont été observés dans la zone d’identification de défense aérienne de l’Alaska (ADIZ), une zone tampon en dehors de l’espace aérien souverain américain, où tout appareil entrant doit s’identifier pour des raisons de sécurité nationale.

Les avions russes sont restés dans l’espace aérien international et n’ont à aucun moment pénétré l’espace souverain américain ou canadien, a précisé le NORAD. Bien que ces observations soient régulières dans cette région, elles ne sont pas considérées comme une menace directe par l’organisation, qui utilise un réseau de défense multicouche composé de satellites, de radars terrestres et aériens, ainsi que d’avions de chasse.

L’agence de presse d’État russe RIA Novosti, citant le ministère russe de la Défense, a confirmé que des « porteurs de missiles » Tu-95MS avaient effectué une mission de plus de onze heures au large de la côte ouest de l’Alaska, mission durant laquelle des jets de plusieurs pays étrangers ont été dépêchés en réponse.

Cette détection n’est pas un cas isolé, puisque des avions militaires russes ont été repérés à deux reprises dans la même zone au mois de février, et à plusieurs reprises l’année dernière. Le général Sergei Kobylash, commandant de l’aviation à long rayon d’action russe, a déclaré que les bombardiers Tu-95 impliqués avaient mené leur mission conformément aux règles internationales d’utilisation de l’espace aérien.

Enfin, depuis la réactivation par le président Vladimir Poutine en 2007 de la pratique soviétique consistant à envoyer régulièrement des bombardiers au-delà des frontières russes, le NORAD a enregistré entre six et sept interceptions d’avions militaires russes par an en moyenne. Cette région arctique, devenue un point névralgique de l’activité militaire mondiale, témoigne des tensions persistantes entre les États-Unis et la Russie, notamment depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.