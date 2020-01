Dans le cadre des élections présidentielles au Burundi qui se tiendront le mai 2020, l’actuel chef de l’Etat Pierre Nkurunziza avait annoncé au cours du mois dernier, ne pas se présenter à sa propre réélection. Depuis, plusieurs favoris à sa succession avaient été cités dont l’ancien président de l’Assemblée nationale Pascal Nyabenda. C’est dans ce contexte que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a officiellement annoncé son candidat qui se présentera aux prochaines élections présidentielles burundaises. Le compte officiel du CNDD-FDD a indiqué avoir choisi le général Evariste Ndayishimiye pour assurer sa représentation lors des prochaines élections burundaises.

La guerre civile avait fait plus de 300 000 morts

L’homme âgé de 52 ans fait partie des hommes clés dirigeant actuellement le Burundi. Autrefois chef de cabinet militaire et civil du numéro un burundais, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Evariste Ndayishimiye figurait également parmi les principaux chefs militaires du CNDD-FDD à prendre part à la signature d’un cessez-le-feu en 2003. Cela avait mis fin à la guerre civile burundaise qui s’était déroulée entre 1996 et 2003 et qui avait fait plus de 300 000 morts. Le CNDD-FDD a prévu descendre dans l’après-midi dans les rues pour célébrer l’annonce de cette nomination.

Dans une vidéo publiée sur le compte twitter du CNDD-FDD, on voit une foule qui célèbre le choix porté sur Evariste Ndayishimiye. Notons que celui-ci a été choisi au cours d’un congrès extraordinaire dans la nouvelle capitale administrative du pays Gitega, hier dimanche 26 janvier 2020. Ce choix a été fait en présence du président de la République Pierre Nkurunziza.