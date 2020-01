Le président américain n’en rate pas une pour vanter ses mérites. Lors d’un récent rassemblement, il a évoqué le prix Nobel de la paix. Prix Nobel qui avait déjà été au coeur d’une plaisanterie qu’il avait faite concernant l’ancien président américain Barack Obama, lui aussi lauréat du prix. Le président américain Donald Trump affirmait il y a quelques jours que le prix Nobel obtenu par son homologue éthiopien devait en réalité lui revenir.

“Je vais vous parler du prix Nobel de la paix. J’ai conclu un marché, j’ai sauvé un pays. Et je viens d’apprendre que le chef de ce pays va recevoir le prix Nobel de la paix pour avoir sauvé le pays” a-t-il affirmé. Ce n’est pas la première fois que Donald Trump fait référence au prix Nobel, mais cette fois-ci il aura eu une réponse de la part du principal protagoniste. Même s’il n’est pas indexé directement, le président éthiopien Abiy Ahmed est celui dont parle le président américain. Et pour cause, il est le dernier lauréat du prix Nobel. Quant au marché dont parle le président américain, on ne saurait dire si cela concerne l’Egypte, qui est en plein conflit avec l’Ethiopie autour du projet de barrage de ce dernier ou l’Erythrée qui a récemment conclu un accord de paix avec Addis-Abeba.

Abiy Ahmed répond à Trump

Après les déclarations du président américain, le président éthiopien Abiy Ahmed a répondu avec le calme qu’on lui connaît : “Pour être honnête, je n’ai aucune idée des critères, comment le comité Nobel sélectionne une personne pour le prix… Le président Trump devrait s’adresser directement au comité à Oslo (…) ; Je ne travaille pas pour un prix, mais pour la paix qui est quelque chose de critique pour notre region.” a-t- il humblement affirmé. Pour l’heure, pas de réponse de Donald Trump.