Aux Etats-Unis, l’affaire de destitution du président américain apporte chaque jour une nouveauté. Le procès en destitution du président américain Donald Trump en cours au niveau du Congrès américain était dans les pages du célèbre journal américain le New York Times qui a apporté de nouveaux éléments capables de convaincre les sénateurs américains de l’urgence de destituer le président américain.

Le New York Times a publié une phrase écrite à la main dans un bloc note de l’hôtel Ritz à Vienne, une phrase qui dit : « Convaincre Zelenskiy de déclarer publiquement que l’affaire Biden fait objet d’une enquête ». Même si on ne sait pas qui a pu écrire cette phrase sur la page de ce bloc note à Vienne, elle vient conforter les démocrates dans leur accusation. Cette accusation lancée par Nancy Pelosi et les Démocrates de la Chambre des représentants est basée sur les pressions du président américain Donald Trump sur le président ukrainien pour l’obliger à lancer une enquête sur le fils de Joe Biden, son possible challenger aux élections présidentielles de 2020.

L’ambassadrice de Kiev démise de ses fonctions

Le New York Times fait aussi ressortir les déboires de l’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à Kiev Marie Yovanovitch. Cette dernière avait fait l’objet de plainte de la part d’un procureur ukrainien proche de Rudy Giuliani, l’avocat de Donald Trump. Le procureur demandait à l’assistant de Rudy Giuliani d’agir de sorte à démettre l’ambassadrice dont la présence à Kiev pourrait nuire à leurs relations. La plainte a du être entendue car Marie Yovanovitch a été démise de ses fonctions quelques semaines plus tard.

Le président américain serait allé jusqu’à suspendre une aide militaire à l’Ukraine, sans aucune explication. Ce qui est selon les Démocrates de la Chambre des Représentants un moyen de faire pression sur le président ukrainien Volodimir Zelenskiy afin de le forcer à ouvrir une enquête sur Hunter Biden. Et ce en usant des moyens de l’Etat pour nuire à un opposant politique, chose contraire à la Constitution des Pères fondateurs de la nation américaine.