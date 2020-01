L’international argentin Lionel Messi a évoqué lors d’une interview qu’il accordée au site internet de DAZN, ce que représentaient pour lui les matchs contre le Real Madrid quand son rival Cristiano Ronaldo était encore membre du club espagnol.

“Ce duel était beau sur le plan personnel”

Il a évoqué la concurrence qu’il y avait entre eux deux et tout le bien que cela faisait à leur carrière. Celui qui a été choisi comme meilleur footballeur de l’année 2019 pour le magazine France Football, estime que le fait de s’affronter avait des avantages à divers niveaux.

« Le fait de se concurrencer pendant si longtemps restera gravé, ce duel était beau sur le plan personnel, et je pense que les gens ont également aimé, qu’ils soient supporters du Real, du Barça ou amateurs de football en général », a notamment fait savoir l’attaquant au FC Barcelone.

Les matchs contre le Real plus intéressants avec CR7?

« Les matchs contre le Real sont toujours spéciaux, mais ils l’étaient encore plus quand Cristiano était là. » a finalement lâché le joueur. Ces propos de Messi interviennent alors que quelques mois plus tôt, le Portugais s’était également prononcé sur leur rivalité sur le terrain et dans le monde sportif.

Des propos similaires tenues par Ronaldo

Profitant d’un entretien à France Football, publié en octobre dernier, Cristiano Ronaldo est revenu sur sa relation avec l’Argentin. Pour lui, sa rivalité avec Messi était salutaire.

«Beaucoup de gens disent qu’on s’est boosté l’un l’autre. Qu’être l’un en face de l’autre en Espagne nous a permis d’être meilleurs, plus performants, et c’est sans doute vrai. Au Real, je ressentais davantage sa présence qu’à Manchester, donc un peu plus de pression. » a-t-il confié au média.