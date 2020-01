L’ancien ministre Alain Adihou et un membre du parti FCBE Laurent Delaure Faton, étaient hier lundi 13 janvier sur l’émission 100% Bénin de Sikka Tv. Leur passage sur cette chaîne, a permis d’avoir le cœur net, sur deux choses : l’appartenance ou non du parti FCBE à la Résistance, et l’avis du parti FCDB sur la nomination de Fred Houénou comme conseiller technique du ministre de la communication.

On retient des propos de Laurent Delaure Faton que le parti FCBE n’appartient pas à la Résistance. « Les FCBE appartiennent à l’opposition. (…) Les FCBE ne sont pas de la Résistance » a-t-il clairement fait savoir avant d’opiner sur la réconciliation de sa famille politique. A l’en croire, les réunions entre Boni Yayi et les protagonistes ont montré que “le parti n’avait pas des ailes ni des camps” mais des courants de pensées différents.

Il y avait une crise de pensée

« Aucun des deux n’a souhaité que le parti disparaisse. Il y avait une crise de pensée » fait remarquer le secrétaire national adjoint à l’économie numérique de cette formation politique. L’homme a par ailleurs remercié Boni Yayi pour avoir fait montre « d’un leadership exceptionnel ». Quand on lui demande, si la question du secrétaire exécutif national a été tranchée, il répond sans ambages : « Paul Hounkpè est demeuré l’unique Secrétaire exécutif national du parti. La configuration qui a obtenu le récépissé est restée ».

Il a raison de dire Oui

Opinant sur cette crise qui a secoué le parti FCBE, Alain Adihou, membre des FCDB a indiqué qu’il n’avait jamais douté de la capacité de Boni Yayi à unir les deux ailes. Il va plus loin, en décrochant une palme à la réforme du système partisan qui a de son point de vue contribué à cette union. « S’il n’y avait pas la loi portant charte des partis politiques, les deux courants, se seraient séparés et chacun ira créer son parti politique » a-t-il déclaré.

S’agissant de la nomination de Fred Houénou, un membre des FCDB, comme conseiller technique du ministre de la communication, Alain Adihou indique qu’on ne saurait faire un procès à ce dernier. « Fred Houénou avait raison de dire oui » a-t-il déclaré avant d’ajouter que l’homme politique a eu l’onction de son parti qui le soutient.