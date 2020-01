La réforme des retraites tant souhaitée par le gouvernement continue d’agacer les manifestants qui souhaitent absolument ne pas la voir passer. Toutefois, le gouvernement continue et n’envisage pas, à ce stade, de retirer son projet. Une situation délicate pour Emmanuel Macron, puisque 61% des Français y seraient fermement opposés.

Invitée à venir discuter sur BFM TV du 24 janvier, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a estimé que les Français avaient surtout répondu en masse à ce sondage, car ils en ont principalement marre d’entendre parler de cette réforme à longueur de journée. Grèves, documentaires, débats, émissions de télévision, les citoyens auraient tellement marre de ce sujet qu’ils exprimeraient massivement leur mécontentement et souhaiteraient le voir disparaître.

Sibeth Ndiaye affirme que le gouvernement ira au bout

Une manière pour le gouvernement de noyer le poisson. En effet, alors que depuis le départ, les sondages prouvent que les Français ne veulent pas de cette réforme, l’exécutif semble désormais affirmer que les sondages soient mauvais à cause du mouvement actuellement en place. D’ailleurs, fort de ce constat, le gouvernement semble être renforcé, Sibeth Ndiaye réaffirmant que l’Élysée ne lâchera rien d’autant que pour le gouvernement, des millions de Français seraient passé à côté du sens réel de la réforme.

Les français, simplement agacés

Rappelant les bienfaits du projet, qui permettra notamment aux personnes à mi-temps et aux petites carrières de mieux s’en sortir, Sibeth Ndiaye confirme la valeur sociale du projet de loi. Malheureusement, il y aurait un réel défaut de compréhension. Un constat partagé par Emmanuel Macron qui, lors de son dernier voyage à Pau a rappelé qu’en écoutant, il était tout de suite plus simple de comprendre les rouages d’un projet, d’une idée. Pas de quoi calmer les grévistes donc, qui se sont une nouvelle fois rassemblés en nombre, un peu partout en France, organisant marches et autres événements, tels qu’un flashmob ou des retraites aux flambeaux.