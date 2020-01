Alors que des pays africains peinent encore à accéder véritablement à la 4G, d’autre pays songent déjà à la 6G vue les quelques disfonctionnements de la 5G. Selon l’agence japonaise d’information économique Nikkei, Tokyo a le rêve de mettre en service d’ici 2030 la sixième génération de standard en matière de téléphonie mobile. Pour ce projet, le Japon envisage d’investir 2,03 milliards de dollars soit 1,83 milliards de d’euros.

Pour y parvenir, la planification du projet sera assurée par le ministère des affaires intérieures et des communications du Japon en plus d’un groupe d’experts basé à l’université de Tokyo. Des représentants de grandes sociétés ont été également conviés à prendre part au projet. Il s’agit nommément du géant de la télécommunication japonaise, Nippon Telegraph and Telephone ainsi que Toshiba.

La 6G dix fois plus rapide que la 5G

D’après le rapport de l’agence nippone Nikkei, la mise en service de la 6G permettra de construire une nouvelle société au sein de laquelle on accordera la primauté au transfert immédiat des données. A en croire les experts cités par l’agence, la sixième génération de standards de téléphonie mobile va accroître le taux de transfert des données d’au moins 10 fois, comparé au taux de la 5G. D’après la même agence, le Japon a été désenchanté de la rapidité de mise en œuvre de la 5G. C’est pour cette raison que le pays de Naruhito veut faire le tout de son possible pour mettre en œuvre la 6G.

En France par ailleurs, la mise en service de la 5G est prévue pour être effective en cette année 2020 selon le site officiel du service public français. A cet effet, les opérateurs de téléphonie Orange, SFR et Bouygues Telecom ont demandé déjà l’autorisation à l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) depuis décembre 2019 pour mettre en service la 5G.