130 milliards de livres soit 152 milliards d’euros ! C’est la belle somme qu’aurait déjà coûté au Royaume-Uni le Brexit. La note est plutôt salée pour le Royaume-Uni et devrait encore monter avant la fin de l’année. Une note qui devrait monter à 200 milliards de livres sterling soit 245, 8 milliards d’euros avant la fin de cette année 2020 d’après une étude de Bloomberg economics. Le Royaume-Uni paie donc chèrement son départ du l’Union européenne.

Il faut signaler que cette somme n’est pas une redevance quelconque reversée par le Royaume-Uni. Mais c’est le coût calculé de l’incidence du Brexit sur l’économie britannique qui ressent très durement cette notable instabilité. L’économiste Dan Hanson a calculé ce coût en tablant sur plusieurs données telles le niveau de l’économie britannique qui est à 3% plus basse depuis le vote du Brexit en 2016. Les investisseurs sont plus prudents et l’investissement a donc considérablement ralenti dans le royaume, ce qui a entraîné la chute du taux de croissance qui a été divisé par deux.

Le poids de la contribution à l’UE : un faux argument

Un moindre mal pour un plus grand, serait-on tenté de dire. Car en 47 années de participation au budget de l’Union Européenne (de 1973 à 2020), la contribution du Royaume-Uni est de 215 milliards de livres, environ 252,4 milliards d’euros. Si le coût actuel est évalué à 200 milliards de livres, cela ne fait en l’espace de 4 ans que 15 milliards de moins que ce qui a été reversé en 47 ans de participation.

Ces chiffres viennent donc remettre en cause l’argument des pro-Brexit, argument selon lequel le poids de la contribution au budget de l’Union serait énorme pour le Royaume. Le Huffington Post estime d’ailleurs qu’en 2021, le coût du Brexit aura déjà dépassé la participation totale au budget de l’Union pendant 47 années. Un accord post-Brexit est d’ailleurs toujours attendu entre l’Union et le Royaume-Uni d’ici la fin de l’année 2020. Notons que le Brexit entrera en vigueur au 31 janvier 2020.