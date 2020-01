La terre a tremblé dans la soirée de ce vendredi 24 janvier en Turquie. Un séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter est survenu dans l’est du pays précisément dans les provinces voisines d’Elazig et de Malatya. Le bilan provisoire est de 21 personnes mortes dans les deux villes (17 morts à Elazig et 4 à Malatya). On estime à une trentaine le nombre de personnes toujours bloquées dans les décombres, mais cela pourrait être bien plus.

Cette forte secousse a enregistré plus de trente répliques selon l’Agence turque de gestion des catastrophes et des situations d’urgence (AFAD). Sur le terrain, les secours s’activent pour rechercher les survivants dans les gravas de décombres. Plus de 400 équipes de secouristes sont déployées sur le terrain et tentent de venir en aide aux sinistrés. Les images de victimes affolées courant hors de leurs immeubles ont tourné en boucle sur la télévision nationale turque.

Sinistrés dans un froid sibérien

Les victimes de cette catastrophe sont encore sous le choc et racontent leur effroi. « C’était effrayant, les meubles nous sont tombés dessus. Nous nous sommes précipités dehors », a déclaré un résident d’Elazig. Les sinistrés ont trouvé refuge dans les salles de sports, les écoles et les bibliothèques qui ont été mises à disposition pour les héberger et les sauver du froid sibérien qui a cours en cette période en Turquie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réagi à ce désastre sur Twitter. Il annonce l’envoi sur place de plusieurs ministres pour s’imprégner du drame vécu par ses concitoyens. Il rassure en outre des dispositions prises par le gouvernement pour porter assistance à ses concitoyens ainsi qu’il se doit. « Avec toutes nos institutions, notamment l’AFAD et le Croissant rouge, nous nous tenons aux côtés de notre peuple », écrit-il dans son tweet de soutien aux sinistrés.