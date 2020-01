Les éléments du Groupement d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI) se sont accrochés dans la nuit du mercredi 22 janvier à un groupe d’individus à bord d’un motocycle. Les gendarmes qui étaient en patrouille aux alentours du village frontalier de Gathiary, situé dans l’arrondissement de Kéniéba à Tamba ont eu un échange de tirs avec ces derniers qui ont réussi à prendre la fuite.

Aucun blessé signalé

L’incident s’est produit vers 23 heures 30 alors que les gendarmes du Groupement d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention procédaient à une patrouille de sécurisation dans le cadre du programme de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Les trois individus non encore identifiés ont ouvert le feu sur les gendarmes qui ont riposté, poussant ces derniers à s’enfuir. Aucun blessé n’a été signalé du coté des éléments du GARSI.

Une enquête ouverte par la brigade de Tambacounda

Les suspects ont dans leur fuite laissé derrière eux des étuis de calibre 7,62mm, un fusil de chasse, un sac à dos contenant des effets personnels et des fragments de poignet de fusil AK47 qui ont été ramassés par les gendarmes. La brigade de recherches de Tamba a ouvert une enquête pour identifier les trois suspects.