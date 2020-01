Boko Haram, le mouvement insurrectionnel et terroriste d’idéologie salafiste djihadiste a encore fait parler de lui. Ils ont tué au total, six soldats tchadiens et en ont blessé dix ce lundi 27 janvier 2020.

A en croire les explications qui ont été données par le général Taher Erda, chef d’état-major des armées du Tchad, l’attaque ayant abouti au décès de ses éléments est intervenue autour de l’île de Tetewa, située sur le lac Tchad.

Attaqués alors qu’ils étaient en patrouille

Les soldats tchadiens seraient en patrouille quand ils ont été attaqués par les combattants de Boko Haram. Ils sont tombés dans une embuscade qui leur a été tendue. Les combattants de Boko Haram sont arrivés à avoir raison d’eux à cause du milieu dans lequel ils se trouvaient au moment de l’attaque.

Les hautes herbes qui caractérisent la région de Mandrari a visiblement été en faveur des assaillants qui ont réussi à abattre une demi-douzaine de soldats. La région du lac Tchad se révèle être très dangereuse depuis quelques mois à cause des agissements de ce mouvement insurrectionnel et terroriste d’idéologie salafiste djihadiste.

Plusieurs attaques dans le lac Tchad

La région regroupe en effet plusieurs pays comme le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigéria. Depuis le début de cette nouvelle année, plusieurs attaques ont déjà eu lieu dans cette partie de l’Afrique. Les plus récentes attaques qui ont marqué l’esprit des uns et des autres sont celles du village de Kaiga Kindjiria.

Une kamikaze a fait exploser sa ceinture. Elle a réussi à tuer neuf civils, dont deux femmes et sept hommes. Quelques jours avant cette attaque, toujours dans les alentours du lac, les djihadistes ont tué quatre Tchadiens et ont procédé à l’enlèvement de quatre femmes.