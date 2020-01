De son nom scientifique Adansonia digitata, le baobab est un arbre africain de la famille des Bombacaceae ou Malvacées, la plus connue des 8 espèces de Baobabs. Cet arbre massif (de 20-25m de hauteur et 5-7m de diamètre) est sacré dans les cultures africaines. Pour la densité et sa taille immense, il est resté un lieu de rassemblement des populations, des communautés pour régler les différents entre les gens et distraire les enfants en racontant une histoire d’où l’expression africaine “arbre à palabres”.

Considéré comme un véritable aîné en botanique, comme une espèce sacrée, essayer de le couper est un sacrilège dans les cultures ancestrales, acte qui revient à tuer son propre ancêtre. Dépourvu de feuilles en saison sèche, il affiche au sommet du tronc une couronne de branches irrégulières nues et faire penser à un arbre retourné, d’où l’origine de son autre nom d’arbre à l’envers. Son fruit appelé pain de singe pèse 250g au moins; il est d’une couleur jaune-vert virant au beige à maturité. Le fruit contient 300 graines enrobées d’une pulpe blanche et sèche amylacee, comestible. Le Baobab donne plus de 200 fruits par an. Les fruits à maturité tombent de l’arbre puis s’ouvrent. D’ailleurs, les termites en consomment souvent la pulpe puis laisse les graines noires en forme d’haricot.

L’écorce lisse, fibreuse et grise, lui donne un aspect luisant, lorsqu’on la regarde de loin. Capable de survivre aux feux de brousse mineurs, le Baobab est très résistant. Il est fibreux intérieurement et dur extérieurement. Mais il reste sensible aux vents forts tropicaux (tempêtes, orages) qui peuvent parfois les déraciner.

Son tronc est bombé voire ventru et son bois est gorgé d’eau d’où son autre dénomination d’arbre bouteille. Encore appelé arbre à croissance lente mais avec une durée de vie de d’au moins 200 à 300 ans et de plus de 2000 ans. Il lui faut 100 ans pour avoir un tronc de 4 à 5m. Un baobab suffisamment âgé peut servir de “grotte” dû à la présence d’une fausse cavité. Il lui faut 8 à 10 ans pour avoir ses premiers fruits. Par greffage, sa floraison peut-être réduit à 5ans. Les fleurs éclosent à la tombée de la nuit et fane au petit matin. En période de sécheresse, les éléphants se nourrissent de Baobab. Le Baobab est source de vie (eau, habitat, nourriture, méditation) pour de nombreux animaux et les Hommes.

Utilisation

La présence d’un grand Baobab, est la preuve que la nappe phréatique est peu profonde et que le lieu est vivable. C’est pourquoi beaucoup de villages possèdent toujours un Baobab très respecté.

La pulpe du Baobab est riche en vitamines B1 et C et possède deux fois plus de Calcium que le lait. Cette pulpe mélangée à l’eau (+sucre + lait à volonté) offre une boisson rafraîchissante appréciée de tous. Fermentée, elle sert à fabriquer de la bière. Les graines sont consommées en forme de bonbon (saveur acidulée appréciés par les enfants) ou de friandises entourées de sucre teinté de rouge. Grillées, les graines sont très nourrissantes. Elles servent à remplacer le café et à extraire une huile alimentaire.

La racine pivot des jeunes plants de Baobab se consomme comme la carotte ou l’asperge. Les feuilles de Baobab sont riches en protéines et minéraux (Fe, K+, Mg+, Zinc, Phosphore, Manganèse) se consomme en bouillie. Plusieurs peuples Africains les consomment comme aliments de base dans leur gastronomie. Les grandes fleurs blanches du Baobab sont également consommées.

En médecine : La décoction de la pulpe sèche du fruit est un excellent anti-diarrhéique, fébrifuge.

Dans l’artisanat : Les fibres de son écorce servent à fabriquer des cordes, sacs, des cordages et des paniers. Son fruit séché est transformé en maracas (après décoration au fer rouge). Les cendres de la coque du fruit sont utilisées pour fabriquer du savon exemple savon noir. Sa sève sert à fabriquer du papier. Les feuilles servent de fourrage au bétail. Les tourteaux après extraction de l’huile rentre dans l’alimentation du bétail. Les graines (qui contiennent un antidote _k’adansonine) aident à décontaminer les viandes de brousse. Le pollen des fleurs avec l’eau favorisent la fabrication d’une puissante colle. La sève de l’arbre peut également servir de colle. Le Baobab peut servir de puit sans endommagé l’arbre. Le bois sert à fabriquer des canoës.

CLARIFICATION

Le Néré et le Baobab sont 2 differentes plantes. Tous les espèces baobab sont des Adansonia sp.. Le baobab est une plante africaine qu’on retrouve sur le continent africain et les îles africaines.

Notons aussi que de nombreuses espèces sont trouvées hors du continent africain car les plantes ont été exportées, mais les baobabs n’en font pas partis. Alors, pourquoi ne pas augmenter les plantations du Baobab chaque année surtout pour ralentir la désertification ?