Pour Léon XIV, l'IA imite mais ne comprend pas, voici pourquoi le Vatican intervient

Le pape Léon XIV a publié le 25 mai 2026 sa première encyclique, Magnifica Humanitas, premier document doctrinal du Magistère catholique consacré aux défis de l’intelligence artificielle. Le texte, signé dix jours plus tôt au Vatican, pose une distinction fondamentale : les systèmes d’IA peuvent imiter et simuler, mais ils ne comprennent pas ce qu’ils produisent.

L’encyclique, dont le titre complet est Sur la protection de la personne humaine à l’ère de l’intelligence artificielle, développe cette thèse en termes anthropologiques précis. La technologie n’y est pas présentée comme une force antagoniste ni comme un mal en soi, mais comme un environnement dont les logiques menacent ce qui constitue, selon le pape, l’irréductible de l’humain : l’expérience vécue, la conscience morale, la capacité à juger le bien et le mal. Les systèmes automatisés, écrit Léon XIV, n’habitent pas « l’horizon affectif, relationnel et spirituel dans lequel l’humain devient sage ».

Un parallèle délibéré avec Rerum Novarum

Le texte a été signé le 15 mai 2026, à l’occasion du 135e anniversaire de Rerum Novarum, l’encyclique de Léon XIII sur la condition ouvrière. Le choix de la date n’est pas fortuit : tout comme Rerum Novarum répondait à la question ouvrière de la première révolution industrielle, Magnifica Humanitas répond aux bouleversements de la révolution numérique. C’est ce parallèle qui a guidé le choix du nom pontifical de l’actuel souverain pontife, premier pape américain de l’histoire.

Le texte dépasse les cent pages, compte 250 paragraphes et près de 40 000 mots. Il articule une critique du capitalisme technologique, une réflexion géopolitique sur l’usage militaire de l’IA et une interrogation anthropologique sur la place de l’homme dans un monde automatisé.

Régulation et désarmement numérique

L’encyclique appelle à « désarmer l’IA » et à dépasser la doctrine de la guerre juste dans le contexte des conflits automatisés, en relançant le dialogue multilatéral. Léon XIV y souligne la nécessité d’adopter des instruments réglementaires adaptés, capables de préserver la justice et de limiter les effets perturbateurs du pouvoir technologique, tout en précisant que la question ne se limite pas à la seule réglementation.

Magnifica Humanitas sera présentée et débattue lors d’une série de rencontres académiques et ecclésiales dans les semaines à venir. Une conférence de lecture organisée à l’École normale supérieure de Paris était programmée dès le 26 mai.