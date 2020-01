Grand succès pour le Bénin sur le marché financier. Sur une prévision de 50 milliards de francs Cfa, le Bénin a obtenu des investisseurs pour cette première émission de l’année 2020.

Pour le compte de la première émission sur le marché financier, au titre de l’année 2020, le Bénin a conquit les investisseurs au bout de quelques jours. En effet, la direction générale du trésor et de la comptabilité avait estimé le titre émis à 50 milliards de francs Cfa. C’est sous la coupole de l’agence Umoa-titre, régulateur du marché des titres publics dans l’espace Uemoa et de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) que le titre a été émis.

Au décompte, à la date du lundi 13 Janvier 2020, 23 investisseurs ont aidé le Bénin à mobiliser 55 milliards de francs CFA grâce à cette émission. Le principe a été acté et conduit par le biais du programme d’émissions de titres, publics du Bénin en accord avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette. Selon les résultats de l’émission, le montant global des soumissions (FCFA) est de 142, 680 milliards FCFA et le taux de couverture est de 285,36%. L’échéance pour solder est comprise entre 3 et 5 ans.

Selon le calendrier des émissions des emprunts de l’agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-titres au titre de l’année 2019, le Bénin avait sollicité les investisseurs le 2 mai pour 25 milliards FCFA en Bon assimilables du trésor et le 16 mai en obligations assimilables du trésor pour une valeur de 20 milliards FCFA mais aussi le Bénin a levé le mardi 19 mars 2019, 500 millions d’euros, soit 328 milliards FCFA sur le marché international.