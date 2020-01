Le magnat de la mode japonaise Yusaku Maezawa, grand mécène et collectionneur d’art choisissait de lancer de distribuer 8,2 millions d’euros à ses abonnés Twitter dans ce qu’il dit être une « expérience sociale » pour voir si « l’argent fait réellement le bonheur ». Une expérience sociologique qui vaudrait à 1000 de ses abonnés Twitter, la bagatelle somme 8200 euros chacun à la condition de l’utiliser à « rechercher le bonheur » et de venir en témoigner.

Des étrennes particulières

Maezawa, 44 ans, est le père du site d’achat de mode en ligne Zozo Inc., et apprécierait particulièrement d’être le centre des attentions. Maezawa, qui devrait être le premier passager privé à voler autour de la lune avec le SpaceX d’Elon Musk en 2023, serait connu pour ses dépenses élevées en art et en voitures de sport, mais également pour ses idées avant-gardistes comme travailler à l’avènement d’un « monde sans argent ».

Sa dernière action lancée pour ces fins d’années, était donc de recruter 1000 de ses abonnés pour son « expérience ». En janvier 2019, il avait déjà édité le fait, en offrant 100 millions de yens soit 820 000 euros à 100 personnes. Cette fois le nombre de bénéficiaire et la masse à partager étaient multipliés par 10. Un cadeau qui serait cependant corrélé à la condition que le magnat puisse auprès des bénéficiaires collecter périodiquement et sur la base de questionnaires appropriés, des informations sur l’impact que cet « argent gratuit » avait eu sur leur vie.

Une expérience sociologique qui devrait in fine permettre à Yusaku Maezawa d’étoffer ses arguments en faveurs d’un « revenu de base équitable » disponible « sans condition » pour tous les citoyens, induite par une répartition directe des richesses. Des idées qui auraient déjà fait leur petit chemin aux USA où des entrepreneurs fortunés comme le co-fondateur de Microsoft Bill Gates ou encore l’investisseur Warren Buffett, se seraient engagés à céder avant la fin de leur vie, la majeure partie de leur richesse.