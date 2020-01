Delta Airlines, compagnie aérienne américaine, vient d’être condamnée à une amende de 50.000 dollars après que la justice l’ait reconnu coupable de discrimination à l’encontre des passagers de confession musulmane. Une sanction reconnue par la compagnie aérienne qui a annoncé avoir revu, corrigé et amélioré ses services d’ordre.

Dans les faits, Delta a très vite été reconnue coupable de pratique discriminatoire, le département américain des transports confirmant dans un communiqué les accusations dont faisait l’objet la compagnie aérienne. Un incident a particulièrement retenu l’attention, au mois de juillet 2016. À l’époque, un couple de confession musulmane s’était vu se faire expulser de l’avion dans lequel il se trouvait, après qu’un passager ait indiqué être mal à l’aise à côté d’eux.

Delta Airlines, condamné pour pratiques discriminatoires

La femme elle, portait le voile alors que l’époux aurait, selon les dires du passager caché quelque chose dans sa montre. Afin d’appuyer le constat du passager, une hôtesse avait alors affirmé que l’homme en question avait été vu en train d’envoyer des messages dans lesquels le mot « Allah » apparaissait. Résultat, les deux ont été invités à descendre de l’avion, Delta violant de fait les règles en vigueur concernant la non-discrimination des passagers.

Deux incidents pointés du doigt par le département des Transports

Très vite, une discussion s’engage alors entre le commandant de bord et les services de sécurité qui apprendront à l’équipage que le couple concerné était américain de nationalité. Outre ce constat, les deux n’ont jamais fait l’objet de quelconque signalement particulier. De fait, ils auraient très bien pu remonter à bord de l’appareil, mais le commandant de bord a préféré écouter ses équipes et a confirmé son intention de décoller sans eux. Pour le département des transports, il est apparu clair que la religion a été le facteur principal dans cette décision.

Autre incident survenu quelques jours plus tard, le 31 juillet 2016, à l’occasion d’un vol reliant la ville d’Amsterdam à celle de New York. Plusieurs passagers et plusieurs hôtesses s’étaient directement plaints d’un passager qui sera finalement fouillé. Sur lui, rien ne sera retrouvé alors que les services d’ordre confirmeront que l’homme en question ne faisait l’objet d’aucun signalement. Le commandant de bord de l’appareil reviendra toutefois sur cette annonce et fera expulser le passager de son vol avant que son siège ne soit fouillé.