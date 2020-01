Il se tiendra bientôt à Davos en Suisse, l’un des plus importants rendez-vous économique au monde, il s’agit du Forum de Davos. Chaque année, ce forum réunit les personnalités les plus puissantes du monde socio-politique et économique dans le but d’élaborer des programmes et faire des propositions en vu de booster l’économie mondiale. Plusieurs chefs d’État sont attendus à ce rendez-vous incontournable, Donald Trump, le 45e président des États-Unis, avec son titre de personnalité la plus puissante du monde sera présent à Davos alors que son pays est en pleine guerre commerciale avec la Chine.

Le magnat de l’immobilier est l’un des dirigeants les plus imprévisibles de la planète, depuis son arrivée à la tête de la maison blanche, il a poussé les USA dans une sorte d’isolationnisme qui a beaucoup impacté sur la politique internationale américaine. Au cours de l’année 2019, Trump a entretenu des relations très tendues avec de nombreux dirigeants occidentaux, on pense notamment aux puissances de la zone UE.

Une petite pique avant la rencontre de Davos

Edward McMullen est l’ambassadeur des Etats-Unis en Suisse et il se prépare à accueillir Donald Trump pour le sommet de Davos. Lors d’une interview à la télévision suisse, l’ambassadeur McMullen a fait part des relations qui existent entre Washington et Berne, il dira que les deux pays sont des Etats souverains, ce qui a permis de nouer une coopération saine et honnête. McMullen a ensuite fait un parallèle avec les pays de l’Union Européenne dans lequel il notifie que les relations sont un peu plus compliquées avec l’UE car les discussions se font avec de nombreux pays ce qui n’est pas le cas avec la Susse. L’ambassadeur dira par la suite que le paysage politique en Suisse est plus favorable aux États-Unis.