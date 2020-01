On aura tout vu ! serait-on tenté de dire. La grande Amérique ne cesse cependant de nous en montrer de nouvelles chaque jour que Dieu fait. La dernière en date : suivre la messe en tenue d’Ève et d‘Adam. Assister à l’office du dimanche aussi nu qu’un ver, c’est la trouvaille de ce pasteur. La chose a déjà commencé et chaque dimanche, les fidèles sont conviés au culte dans leur plus simple appareil, dans cet Etat d’Amérique.

L’idée est du pasteur Allen Parker de la White Tail Chapel. Une église dont le siège est à Ivor dans l’Etat de Virginie. Le pasteur de cette église justifie son inspiration par l’image d’Adam et Eve totalement nus dans le jardin d’Eden. Allen Parker explique qu’étant donné que c’est Dieu lui-même qui a créé l’homme nu, il paraît donc normal qu’on se mette nu dans la maison de Dieu pour assister à sa bonne parole.

Nu comme Jésus ?

Le pasteur Allen Parker fait son prêche totalement nu. Il estime que la nudité devrait avoir un effet positif sur ses ouailles car cet état met tout le monde sur le même pied d’égalité, sans que ne transparaissent les inégalités sociales dans le vestimentaire. Aussi à titre illustratif, il clame partout que le Seigneur Jésus-Christ était nu dans tous les moments graves de son existence.

Dans une Amérique très pieuse, les pasteurs rivalisent d’ardeur pour attirer l’attention sur leurs églises. Aussi inventent-ils des concepts bizarres et peu ordinaires pour s’assurer la fidélité de leurs ouailles. Cyril Abad, auteur d’une série de clichés sur ces églises à part, dans une interview à Wired : « Les églises ont adopté des principes du marché libre pour ouvrir de nouvelles niches dans la spiritualité. Si vous êtes surfeur, il y a une église pour surfeurs chrétiens. Si vous êtes motard, il y aura une église pour motards. »