Le jeudi 09 janvier 2020, l’interpellation d’un homme par la police a replongé la commune de Savè dans la violence. Les affrontements entre forces de sécurité et de défense et populations ont déjà fait à la date d’aujourd’hui 2 morts et plusieurs blessés. Les pertes en vies humaines sont à déplorer au niveau de la population. Les blessés sont dans les deux camps.

Cette situation tendue à Savè inquiète au plus haut point l’ancien ministre Valentin Djènontin. Dans un post publié tôt ce matin sur sa page Facebook, l’ex parlementaire prend fait et cause pour les populations et crie à l’assassinat de compatriotes dont le seul tort est de « défendre la dignité humaine et refuser de se soumettre à l’esclavage imposé par nos propres frères ».

« Je m’incline devant l’âme des disparus. Je compatis à la douleur des blessés. Je présente mes vives condoléances aux familles éplorées. Je voudrais leur témoigner ma profonde compassion et ma sollicitude » a-t-il poursuivi. L’homme promet que ses camarades de lutte et lui ne trahiront jamais les mémoires « de ces dignes fils de la Patrie ».

L’invite

Leur sacrifice nous convainc davantage que la lutte que nous menons dépasse nos propres personnes et nous ne saurions la troquer contre des intérêts particuliers, partisans, électoralistes ou autres, a-t-il fait savoir.

Ce cadre du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a pour finir invité les organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme à se pencher « sérieusement » sur la situation qui prévaut à Savè à cause de la récurrence des violences meurtrières dans la région.

Pour lui, il faut éviter que le Bénin bascule dans la violence parce que depuis mai 2019, juste après les législatives exclusives, ces affrontements meurtriers ne sont plus rares à Savè.