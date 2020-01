Ce samedi 18 janvier 2020 à l’occasion de la présentation du pagne officiel du FPI (Front populaire ivoirien), le Secrétaire Général (SG) du parti (branche Gbagbo ou rien Gor), Assoa Adou a révélé au siège de leur formation les vraies raisons de la visite du président de la deuxième branche du parti, Pascal AFFi N’guessan à Bruxelles au président fondateur Laurent Gbago. « Affi est allé demander au Président qu’il ait un congrès unitaire. Une équipe de discussion est donc en place » a révélé le Dr Assoa Adou.

Selon le SG, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo actuellement en liberté conditionnelle à la Cour pénale internationale (CPI) a reçu sans aucune condition le président statutaire du parti Affi Nguessan à sa résidence en Belgique grâce au porte-parole Koné Katinan qui a facilité la rencontre.

Gbagbo ”est vraiment engagé à aller à la réconciliation”

D’après le Dr Adou, le président Laurent Gbagbo a reçu AFFi N’guessan malgré les propos que ce dernier avait tenus à l’occasion de leur tête-tête qui avait été avorté à la dernière minute en 2019 à cause des préalables qui avaient été soulevés par les membres du parti qui sont restés fidèles au fondateur. Pour cette raison, le Secrétaire Général a martelé qu’il faudra remercier l’ancien chef d’Etat « qui est vraiment engagé à aller à la réconciliation à tous les niveaux ».

Notons par ailleurs que ce tête-à-tête avait lieu entre l’ancien Premier Ministre, Pascal AFFi N’guessan et son mentor Laurent Gbagbo les 3 et 4 janvier dernier sur la demande de N’guessan. En outre, le président Pascal AFFi N’guessan avait saisi le cadre de la rencontre pour exprimer sa proximité au président Gbagbo. « Les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon relativement à l’actualité nationale et à la situation interne du FPI. Le Président AFFi a pris congé du président Laurent Gbagbo sans manquer de lui exprimer ses vifs remerciements pour l’accueil qui lui a été réservé » avait notifié le communiqué qu’a livré Affi N’guessan à l’issu de la rencontre.