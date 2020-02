Le rappeur américain 2PAC a marqué sa génération de par sa musique. Considéré non seulement comme une légende du Hip hop mais aussi comme étant l’un des plus grands rappeurs de tous les temps, il avait reçu plusieurs balles, le 07 septembre 1996 à Las Vegas. Il avait succombé à ses blessures six jours plus tard au University Medical Center of Southern Nevada.

Une mise en scène

Cependant cette version officielle est contredite par Rick Boss, réalisateur d’un nouveau documentaire sur la disparition de l’artiste, intitulé : The Great Escape from UMC. Selon ce film qui sortira en début 2021, 2Pac avait mis en scène sa propre mort, pour ensuite aller se réfugier au Nouveau-Mexique. Le documentaire souligne que 2Pac se serait enfui de l’hôpital où il avait été admis.

Le poète aurait auparavant appris qu’un complot se manigançait contre lui, et aurait pris des mesures pour l’éviter. Le documentaire suppose qu’il se serait échappé en utilisant un sosie ou en prenant un vol. Le réalisateur explique cela par le fait que « lorsque certaines agences du FBI vous chercheront, elles bloqueront l’aéroport ».

Il aurait pris un hélicoptère

Et vu que dans ce cas, il est impossible de prendre par l’aéroport, la meilleure option pour s’échapper était de prendre un hélicoptère pour se rendre dans un autre Etat. Selon Rick Boss, les faits réels peuvent découler d’une fiction écrite. Il assure donc que sa théorie se base sur des faits donnés par des personnes qu’il connait. Le réalisateur a par ailleurs indiqué que son film sera plus axé sur le cercle rapproché des proches de 2Pac à savoir ses amis et sa famille.