Le Bénin célèbre ce mercredi 19 février 2020, le 30è anniversaire de la Conférence des forces vives de la nation (CNFVN). En prélude à cette célébration, la conférence épiscopale du Bénin (CEB) représentée par Mgr Eugène Cyrille Houndékon et les pères, Éric Okpéïtcha et Nathanaël Soédé a tenu une conférence de presse dans la matinée du mardi 18 février 2020, pour rappeler l’importance de cette célébration.

L’Eglise catholique du Bénin à travers sa conférence épiscopale pense que dans l’histoire politique de notre pays, «la Conférence des forces vives de la nation constitue un événement majeur, fondateur, fédérateur et unique». C’est pourquoi, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) ne veut pas passer sous silence le 30ème anniversaire de cet événement historique majeur qui fait la fierté du Bénin et de l’Afrique. Lors de la conférence de presse d’hier le Père Éric Okpéïtcha, directeur de la Cellule de communication de la CEB a indiqué que la célébration de cet évènement vise trois objectifs.

Le premier objectif consiste à faire mémoire. Il s’agit de «préserver de l’amnésie collective non seulement un événement historique de grande portée mais aussi le caractère héroïque de ses divers protagonistes». Le deuxième objectif réside «dans le rappel à la conscience collective des acquis majeurs de ladite Conférence : une démocratie apaisée et participative, l’État de droit, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, le respect des libertés, le fonctionnement des institutions de pouvoir et de contre-pouvoir…». Le troisième objectif poursuivi par l’Église catholique est «la transmission aux nouvelles générations de l’héritage de la Conférence nationale». Il s’agit «non seulement des acquis mais surtout de l’esprit de la Conférence nationale, esprit de consensus, de tolérance et de conciliation».

Tirons les leçons du passé

Car, selon la CEB, la vigilance doit être de mise pour que les valeurs cardinales du renouveau démocratique (la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, le respect des libertés fondamentales des personnes, la bonne gouvernance) qui sont le résultat d’énormes sacrifices et de luttes de tant d’années ne soient pas remises en cause ou simplement détruites. Alors, elle souhaite que cette célébration «soit pour toutes les composantes du peuple Béninois (Gouvernants, Partis politiques, Société civile, simples citoyens) l’occasion de faire mémoire mais aussi d’évaluer de manière critique le chemin parcouru en trente (30) ans». Ceci va permettre de tirer «leçons de nos succès tout comme de nos échecs pour envisager l’avenir avec plus de vigilance, de détermination et d’engagement collectifs pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin».

Le programme des manifestations

Du 18 au 27 février 2020 : Neuvaine de prière pour la cohésion sociale, la démocratie et le développement du Bénin sur toutes les paroisses (Récitation d’une dizaine de chapelet suivie de la Prière pour le Bénin)

26 février 2020 : Mercredi des cendres, Jeûne à la même intention

28 février 2020 : Messe pour le Bénin sur toutes les paroisses aux heures convenables

28 février 2020 à 19h 00 : Messe solennelle du 30ème anniversaire de la Conférence des Forces Vives de la Nation à la paroisse St Michel de Cotonou par les Évêques du Bénin.

29 février 2020 : Colloque international sur le thème « La Conférence des Forces Vives de la Nation, trente (30) ans après », au Palais des Congrès (salle bleue).