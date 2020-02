Après que 50 Cent ait posté sur son compte Instagram des photos du combattant Colby Covington, ce dernier s’en est pris à lui en demandant un combat un sur le ring. C’est au cours d’une interview qu’il a accordé récemment à ESPN que le trentenaire a dévoilé sa nouvelle proie.

« Il a dit de la merde sur moi après mon combat (contre Kamaru Usman ndlr). Il a posté des photos de moi sur Instagram. Je veux faire un combat de boxe. Je vais m’attacher une main dans le dos, et je vais combattre 50 Cent. Je vais parier un million de dollars » a affirmé le professionnel des arts martiaux mixtes. A l’en croire, 50 cent ne représente rien devant lui et ferait mieux de se taire. « « La seule personne qui devrait la fermer est 50 Cent. Si vous voulez parler des gens qui devraient bien la fermer parlons de 50 Cent. Il dit qu’il s’est fait tirer dessus neuf fois. Un seul coup de feu de ma part, et il ne se serait pas relevé »

Les arts martiaux ne sont pas étrangers à 50 Cent

En effet, le monde des arts martiaux mixtes ou du Noble Art n’est pas aussi étranger à Curtis James Jackson III. Il n’y a pas très longtemps, il avait affirmé être prêt à se battre peu importe l’art, que ce soit le box ou l’octogone. Mais ce qui est évident, c’est que les deux hommes n’auront probablement jamais la chance de s’affronter sur le ring.

Pour rappel, Colby Covington est un excellent combattant des arts martiaux mixtes. En matière d’athlétisme au monde, il fait partie également des meilleurs. Le 14 décembre 2019, il a affronté l’actuel champion du monde Kamaru Usman pour le championnat des poids mi-moyens de l’UFC. Un combat qu’il a perdu par le KO technique du cinquième round. Républicain déclaré, il est l’un des soutiens de Donald Trump. Par ailleurs, ses propos souvent acerbes font qu’il est détesté de beaucoup.