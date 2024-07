USA: l’annonce inattendue de Melania Trump en pleine campagne

Donald Trump est actuellement en pleine campagne pour sa réélection à la Maison-Blanche. Ce dernier fera d’ailleurs probablement face à Kamala Harris, en remplacement de Joe Biden, qui a finalement décidé de ne pas se représenter. Pour l’occasion, l’ancien président peut compter sur le soutien de son épouse, Melania.

Celle-ci vient d’ailleurs de publier un livre. Intitulé “Melania”, ce livre retrace l’histoire de sa vie. Une autobiographie bien pensée, dont la date de sortie coïncide parfaitement avec le calendrier électoral. En effet, Donald Trump, après avoir survécu à une tentative d’assassinat et le retrait de Joe Biden est plus que jamais favori des bookmakers. Ce livre sera l’occasion de continuer à faire parler.

Un livre surprise, annoncé par Melani trump

Un livre qui sera proposé en trois versions. Une version classique, à 38 euros, une version supérieure à 69 euros et enfin, une version premium, avec un autographe et du papier de qualité supérieur, à 138 euros. Pour le moment, on ne sait pas encore quand sortira le bouquin, puisqu’il ne s’agit là que d’une annonce. Mais certaines sources évoquent un délai de 3 à 4 mois.

Un livre qui ne manquera pas de révéler d’importants détails sur la vie de l’ancienne première dame des États-Unis (et qui pourrait le redevenir dans les mois à venir), que ce soit au cours de sa jeunesse ou lors de son arrivée à Washington. On ne devrait toutefois pas beaucoup en apprendre sur Donald Trump. À l’heure d’élections très importantes, difficile d’imaginer que l’ancien président soit embarrassé par des révélations.

Retour au premier plan de l’ancienne Première dame

Un livre annoncé sur son compte Instagram, qui compte plus de deux millions de followers et qui marque ainsi le retour au premier plan de Melania Trump, elle qui s’était montrée particulièrement discrète après son départ de la Maison-Blanche. Nul doute que ses admirateurs se feront un plaisir de lire ce nouvel ouvrage !