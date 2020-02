Le parlement béninois a clôturé hier mercredi 05 février la première session extraordinaire de l’année 2020. Selon le point fait par le président Louis Vlavonou, huit lois ont été examinées et votées en 8 jours de travail effectif sur les 15 prévus par les textes. Le ministre de la justice qui était hier au parlement pour assister au vote de la loi modifiant celle instituant la Criet, a remercié le parlement pour le travail abattu.

« Je vous remercie de l’attention que vous portez aux votes des lois qui sont destinées au renforcement de l’arsenal juridique de notre pays, notamment pour ce qui concerne la lutte contre la corruption » a-t-il déclaré. Le garde des sceaux n’a pas passé sous silence la quantité de lois votées pendant les 15 jours que la session parlementaire a duré.

“…ça s’est passé à une cadence d’une loi par jour”

« En quinze jours, mais pratiquement en huit jours de travail effectif, la représentation nationale a voté 8 lois très importantes. Quand on rapporte et on fait le ratio, ça s’est passé à une cadence d’une loi par jour » fait remarquer Sévérin Quenum. C’est selon lui une prouesse compte tenu de l’importance des textes à voter et des enjeux et de l’intérêt de ces textes.

Le ministre de la justice a par ailleurs salué une nouvelle fois le parlement pour sa promptitude, l’exactitude et la qualité du travail de même que l’accompagnement qu’il apporte au Gouvernement dans la mise en œuvre de son programme. Il a in fine fait savoir que parmi les 8 lois votées, 02 comptaient particulièrement pour lui.

Il s’agit de la loi modificative de celle qui a créé la Criet et la loi modificative destinée au renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique.