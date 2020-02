Dans une lettre ouverte adressée par Jean Yves Esso Essis, membre du bureau politique du PDCI-RDA au Président de le République de Côte d’Ivoire, le cadre du vieux parti de la nation éburnéenne a répondu à certains ses propos tenus par le chef de l’Etat le week-end dernier à l’occasion la cérémonie d’échanges de vœux avec les membres du RHDP.

Dans sa lettre, le cadre du PDCI-RDA a affirmé être étonné d’avoir entendu le président Ouattara dire : « Ils attendent que le président Ouattara décide s’il sera candidat avant qu’ils présentent leur candidat, alors moi aussi j’attends de voir leur candidat (…) ». Selon Jean Yves Esso Essis, leur parti est bien structuré et ils ne l’ont pas attendu (Ouattara), avant de fixer la date de la désignation de leur candidat et ceci depuis le dernier bureau politique qui avait eu lieu le 19 décembre 2019. A l’en croire, si au sein de la coalition du RHDP, le Président Ouattara est « le Dieu tout puissant, seul à tout décider » au sein du PDCI-RDA, qu’il vante d’être le deuxième parti politique le plus vieux d’Afrique après l’ANC de Mandela, les choses ne se passent pas de cette manière.

Les attentes du PDCI

« Tout ce que nous attendons de vous, c’est que vous fassiez rapidement ce que vous avez de mieux à faire pour garantir la transparence du scrutin et ainsi donc garantir l’assurance d’une élection apaisée » a affirmé le cadre du PDCI. D’après lui, il ne demande à Ouattara que trois petites choses à savoir, la mise en place « d’une vraie CEI équilibrée et indépendante », « un code électoral revisité par l’ensemble des parties prenantes au processus électoral», et « un redécoupage électoral respectant les critères démocratiques les plus élémentaires. »

”Vous trouverez toujours le PDCI-RDA sur votre chemin et même devant vous ”

Pour le partisan de Henri Konan Bédié, le Président Ouattara peut faire tout ce qu’il veut de la constitution en vue de mettre toutes les chances du côté du candidat du RHDP dans la cadre de la présidentielle ; ce qui est sûr selon Jean Yves, Ouattara n’échappera pas au PDCI. « Vous pourrez faire tous vos tripatouillages déguisés en ajustements techniques sur notre loi fondamentale qu’est la constitution, en y rajoutant toutes les nouvelles conditionnalités que vous souhaiterez (…) pour vous assurer que votre candidat soit le plus avantagé possible dans cette course à la magistrature suprême…vous trouverez toujours le PDCI-RDA sur votre chemin et même devant vous »