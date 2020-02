Le leader vocal du “Raam Daan”, Thione Seck comparaissait devant la Cour d’appel de Dakar ce lundi 17 février 2020. Le chanteur, et son présumé complice, Alaye Ndité sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires à cours légal, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.

Maître Sèye explique ce renvoi

C’est sur la demande des conseillers du chanteur que le procès a été renvoyé à la date du 23 mars prochain. L’un des avocats de Thione Seck, maître Ousmane Seye, est revenu sur les raisons de cette demande : “La Cour d’appel n’a pas le droit d’évoquer directement l’affaire et de la juger. Si elle le fait, elle nous prive d’un droit de recours qui est une violation des droits de la défense” affirme le juriste sur la RFM. Pour les avocats de Thione Seck, la Cour d’appel de Dakar ne peut pas juger leur client sans l’arrêt de la Cour suprême.

Le chanteur Thione Seck avait été arrêté en 2015 alors qu’il était en détention d’une somme estimée à 32,5 milliards de francs CFA en faux billets de banque. Attrait à la barre en 2018, le leader du Raam Daan avait réfuté les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier avait pour sa défense déclaré avoir reçu la somme en question pour une série de concerts.