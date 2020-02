Les résultats de la collecte des données sur le terrain pour l’actualisation de la Liste électorale permanente informatisée (Lepi) ne comblent pas les attentes du Cos-Lépi. Le premier responsable de l’organe Jérémie Adomahou a annoncé hier mardi 11 février que les opérations seront prorogées jusqu’au 23 février prochain. Cette prorogation se justifie par les difficultés rencontrées au cours de la première phase qui a duré 13 jours.

Au titre de ces écueils, « on peut (citer) l’adhésion difficile des populations à l’application des lois 2015-01 et 2015-02 relatives aux unités administratives en République du Bénin et à la cartographie électorale en République du Bénin » a déclaré l’He Adomahou qui assure que son organe est déterminé à doter le Bénin d’une liste électorale fiable qui prend en compte tous les citoyens en âge de voter.

Une liste électorale à remettre à la Céna au plus tard le 17 mars

C’est d’ailleurs pourquoi, il a décidé suite à une plénière ce mardi 11 février, de proroger les opérations de terrain jusqu’au 23 février 2020 dans les « centres de vote pour permettre aux citoyens retardataires de formuler encore leurs réclamations ». Il s’agit notamment des demandes de correction ou de rectification d’informations personnelles, des demandes de transfert de centre de vote, des demandes d’inscription et des déclarations de perte de carte d’électeur et demande de duplicatas.

Notons que le Cos-Lépi doit remettre la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome le 17 mars 2020 au plus tard soit 60 jours avant les élections communales et municipales.