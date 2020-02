L’affaire Griveaux continue de défrayer la chronique en France. Lors de son passage sur France Inter ce mercredi 19 février 2020, Christophe Castaner a opiné sur la possibilité de retirer le statut de réfugié politique à l’artiste russe Piotr Pavlenski. Ce dernier qui était à l’origine de la diffusion de vidéos intimes de Benjamin Griveaux est en effet mis en examen. II jouit d’une liberté mais sous contrôle judiciaire.

Pavlenski n’a pas été exemplaire selon Castaner

A la question de savoir si l’activiste et artiste russe ayant provoqué le retrait de l’ancien porte-parole du gouvernement de la course pour la mairie de Paris pourrait perdre son statut de réfugié, Christophe Castaner n’a pas été affirmatif. Mais pour lui, l’artiste russe n’a tout de même pas été exemplaire. « Je n’ai pas à me prononcer sur son cas mais ce que j’attends de quelqu’un qu’on protège dans le cadre d’un statut de réfugié politique est qu’il soit un citoyen exemplaire. », a laissé entendre le ministre de l’Intérieur français.

Bientôt de nouvelles vidéos?

L’autorité ministérielle indique que l’issue des différentes poursuites judiciaires déterminera la réponse au retrait ou non de son statut de réfugié. « Il y aura une poursuite judiciaire. On verra s’il est sanctionné et nous pourrons effectivement remettre en cause son statut de réfugié à ce moment. », a-t-il poursuivi.

Mais selon certains observateurs, la possibilité d’une remise en cause de son statut de réfugié est peu probable. Le législateur prévoit des conditions assez claires pour en arriver à cette décision. Pour l’heure, l’artiste russe Piotr Pavlenski, a indiqué qu’il pourrait toutefois continuer à dénoncer ce qu’il appelle “l’hypocrisie” de certains. Il a fait ces déclarations ce mardi à sa sortie du bureau de la juge d’instruction.