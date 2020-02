En exil depuis le 23 décembre 2019, jour où il a tenté en vain de rentrer au pays à cause du mandat d’arrêt international lancé contre lui, Guillaume Soro a toujours l’espoir de participer aux élections présidentielles d’Octobre 2020 en Côte d’Ivoire. Pour cela il a commis ses militants au pays à investir le terrain afin d’enrouler les citoyens dans le compte de GPS (Générations et peuples solidaires). Travail qu’ils font bien en recevant les félicitations de leur leader depuis la France, son lieu d’exil.

A l’occasion d’un meeting organisé par les responsables du Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI) et de GPS à Kombolokoro, ils ont rassuré la population que Guillaume Soro est toujours candidat à la présidentielle de 2020 et qu’il retournera au pays avant le mois d’Avril. A propos du Président Ouattara qui a affirmé tout dernièrement que justice sera faite dans l’affaire de tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat dont est accusé l’ex-patron de l’Hémicycle ivoirien, Samuel Zié, le président du RACI a affirmé que le président Ouattara lui non plus, n’échappera à la justice.

« Personne n’ignore si le Président Alassane sera épargné par les procédures judiciaires. Nous savons qu’il est le père de cette rébellion et de tout ce désordre et donc nous sommes prêts pour que les procédures judiciaires aillent jusqu’au bout. Parce que si ces procédures vont jusqu’au bout, Alassane Ouattara ne sera pas épargné, nous sommes serein, » a affirmé le président du RACI.

Soro va rentrer avant Avril

En effet, d’après la loi fondamentale de la Côte d’Ivoire, si Guillaume Soro reste hors du territoire national jusqu’au mois d’Avril, il ne pourra plus participer aux élections en dehors de la procédure judiciaire qui a cours contre lui. Mais pour que cela n’arrive pas, Samuel Zié a rassuré les uns et les autres que Soro sera de retour au pays bien avant.

« Notre président Guillaume Soro est en exil, il va rentrer et il se prépare. Le combat c’est nous qui menons le combat sur le terrain. Nous avons promis que notre candidat rentrera en Côte d’Ivoire avant avril et nous allons gagner les élections», a déclaré M. Zié. Il a poursuivi en annonçant que si le Président Ouattara persiste dans sa persécution, ils vont organiser des marches. Selon lui, plus Soro est persécuté, plus il est aimé du peuple.