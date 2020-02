De son retour de Bruxelles où il a rencontré l’ancien président Laurent Gbagbo après avoir assisté à son procès à La Haye, le président statutaire du FPI (Front populaire ivoirien) a prévu une rencontre avec le Président de la République Alassane Ouattara. Mais en l’absence de ce dernier, il échangera avec le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan ce jeudi 13 février 2020. A l’occasion de la rencontre, les deux personnalités discuteront du retour au pays de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé après leur acquittement par la CPI.

Pour le président statutaire du FPI, il faut que Ouattara et son régime reconnaisse leur défaite et sache ‘’être beau joueur’’ face à l’acquittement des deux hommes politiques. « Lorsqu’on s’est mis au service d’une cause qu’on a perdue, il faut savoir reconnaître qu’on a perdu ; il faut savoir reconnaître la victoire de l’autre », a déclaré Affi N’guessan.

L’opposition du gouvernement au retour de Gbagbo

Pour l’ancien Premier ministre, il n’est pas concevable que l’Etat ivoirien s’oppose au retour au pays de Gbagbo et de Blé Goudé par l’intermédiaire des avocats qu’il a envoyé à la CPI. « On ne peut pas accepter que le gouvernement de Côte d’Ivoire demande, face à la communauté internationale, que des dignes fils de ce pays quel que soit ce qui s’est passé en 2010 -2011, restent pratiquement dans les liens de la détention », s’est-il indigné.

Pour le député, il faudra que le président Ouattara ouvre les yeux, en rangeant de côté ses intérêts personnels pour prioriser l’intérêt national. Au cas où le président de la République ne serait pas prêt à démordre, le député de Bongouanou annonce des mesures de la part du FPI. « Nous allons agir pour que Ouattara révise sa position, pour que Ouattara comprenne que la Côte d’Ivoire n’est pas un bien privé, c’est une Nation », a menacé Affi N’guessan.

A l’en croire, ce que veut le peuple ivoirien aujourd’hui, est qu’on oublie tout ce qui s’était passé en 2010-2011 afin de partir sur de nouvelles bases.