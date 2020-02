Bonne nouvelle pour le tourisme tanzanien. Le pays vient en effet de confirmer qu’il est l’une des meilleures destinations touristiques, en se hissant au rang de la meilleure destination touristique au monde pour la faune sauvage. Elle a reçu cette distinction au cours de la cérémonie des Outlook Travellers Awards (OLTA) qui a eu lieu le dimanche dernier dans la capitale indienne New Delhi.

Un prix qui jouera en faveur du pays

Pendant qu’il recevait le prix, le haut-commissaire de la Tanzanie en Inde, Baraka Luvanda a fait savoir que cette distinction renforcera davantage le statut du pays en tant que l’une des meilleures destinations de voyage au monde. « Nous pensons que grâce à ce prix et au magazine Outlook Traveler, plus de gens pourront connaître la destination Tanzanie et ce qu’elle a à offrir à un large éventail de clientèle en tant que l’une des principales destinations de voyage en Afrique » a-t-il déclaré.

La Tanzanie gagnante devant le Kenya et l’Afrique du Sud

Baraka Luvanda a assuré que son pays jouera un rôle de premier plan en ce qui concerne l’élaboration des stratégies et la commercialisation des destinations touristiques, en vue d’exploiter les marchés émergents. Notons par ailleurs que, la Tanzanie a remporté ce prix devant ses concurrents du Kenya et de l’Afrique du Sud.