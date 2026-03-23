Mbappé vs Vinicius : le Real Madrid a-t-il déjà choisi son patron ?

Kylian Mbappé et Vinicius Junior, coéquipiers au Real Madrid, se retrouvent au cœur d’un débat qui dépasse les vestiaires du Bernabéu : lequel des deux dirige vraiment l’attaque merengue ? Le derby madrilène du 22 mars contre l’Atlético de Madrid (3-2) a ravivé la question avec une brutalité rare.

Vinicius, l’homme des grands soirs

Mbappé n’était pas titulaire lors du derby. Après un mois d’absence pour entorse au genou gauche, l’entraîneur Álvaro Arbeloa l’a maintenu sur le banc, en dépit de déclarations publiques le donnant «à cent pour cent» rétabli. Le Français n’est entré en jeu qu’à la 64e minute, pour 26 minutes de présence dans un match décisif pour le titre.

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Vinicius, lui, a signé un doublé — sur penalty à la 52e minute, puis à la 72e — scellant une victoire arrachée à dix contre onze après l’expulsion de Federico Valverde. Ce sont ses 9e et 10e buts en 16 matchs sous les ordres d’Arbeloa, un ratio que la presse espagnole a immédiatement mis en regard avec le bilan de Mbappé depuis son arrivée au club.

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La presse espagnole tranche

Les commentateurs espagnols n’ont pas attendu le coup de sifflet final pour alimenter l’opposition. Sur la Cadena SER, le journaliste Tomas Roncero a estimé que Vinicius portait l’équipe «quand la star supposée, Mbappé, est de moins en moins attendue». L’émission El Chiringuito est allée plus loin, jugeant que le Real pouvait se passer de Mbappé dans certains matchs, mais que l’absence du Brésilien placerait le club dans une situation bien plus délicate.

Le débat dépasse la seule performance du 22 mars. Depuis l’arrivée de Mbappé à l’été 2024, ni Carlo Ancelotti ni Arbeloa n’ont trouvé la formule pour faire coexister les deux joueurs à leur meilleur niveau simultanément. Le Français, freiné par des blessures récurrentes, a manqué plusieurs matchs à enjeu cette saison, laissant le Brésilien occuper seul l’espace de leader offensif.

France – Brésil, premier duel direct

La trêve internationale offre un terrain de vérification inattendu. Les deux joueurs, coéquipiers le week-end, se retrouvent adversaires le 26 mars lors du match amical France – Brésil à Paris. Mbappé aborde ce rendez-vous à deux réalisations du record de buts en sélection détenu par Olivier Giroud (53 buts). Pour Vinicius, c’est l’occasion de confirmer sur scène internationale un statut que les performances de club semblent déjà lui avoir attribué.