Le ministre de la communication Me Alain Orounla poursuit sa tournée à l’intérieur du pays. Dénommé Gouvernement au contact de la population, ce périple l’a conduit hier jeudi 13 février à Pobè, une commune du département du plateau. C’est à l’hôtel de ville de cette collectivité territoriale que le porte-parole du gouvernement a pu s’entretenir avec les populations.

Il leur a parlé du « programme sérieux et rigoureux » mis en place par le gouvernement pour lutter « contre la corruption et son corollaire l’impunité ». Pour lui, quand on met un tel programme en oeuvre, « on devient impopulaire parce que c’est une lutte qui empêche quelques petits privilégiés du passé qui faisaient les grands ducs dans nos contrées de continuer par s’abreuver à cette source ».

Ils cherchent à induire les autres en erreur en disant: « Talon ko dâ ,Talon ko dâ »

Il est donc tout à fait normal que ceux-là crient à la manipulation politique. Ils ont d’ailleurs tout le loisir de vouloir induire les autres en erreur en disant : « Talon ko dâ ; Talon ko dâ ». On ne peut pas financer les programmes de développement sans s’imposer une telle discipline, se convainc le ministre. Il a par exemple donné l’exemple du programme d’accès à l’eau potable qui a coûté « au bas mot 400 milliards de Fcfa ».

Paul Odjo, le maire de la commune de Pobè qui était également présent à cette rencontre, a demandé au ministre Orounla de transmettre les remerciements des populations de Pobè au chef de l’Etat pour les projets en faveur de la commune qu’il dirige.