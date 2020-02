En janvier dernier, Noureddin Bongo, le fils du président gabonais Ali Bongo Ondimba a été cité dans une affaire qui a beaucoup fait parler au Gabon. Un collectif des organisations de la société civile avait alors décidé de porter plainte contre le fils Bongo pour corruption et blanchiment de capitaux. En début d’année, les forces de l’ordre gabonaises avaient intercepté un véhicule qui soit disant appartenait à Noureddin Bongo et qui contenait une somme astronomique évaluée à plusieurs milliards de FCFA.

Après la plainte des organisations de la société civile, le procureur de la république s’est saisi de l’affaire et une enquête a été ouverte. En plus de cette affaire, Noureddin Bongo est également accusé de posséder des sociétés fictives et un grand hôtel. Dans le cadre de l’enquête, le fils d’Ali Bongo a été entendu. Ce Vendredi 14 février, Noureddin Bongo a été totalement innocenté des faits qui lui sont reprochés.

La société civile indignée

Pour André Patrick Roponat, le procureur de la République, il n’existe des preuves qui permettent d’inculper Noureddin Bongo. « Au terme de l’enquête, des agents en faction à Rio, le 6 janvier 2020, n’ont pas confirmé les faits dénoncés, dont les plaignants, également, affirmaient ne pas avoir vu les milliards » a notifié monsieur Roponat. Il a par ailleurs indiqué que le fils du président gabonais ne possède aucun hôtel en son nom.

C’est en se basant sur tous ces éléments que le procureur de la république a décidé de classé l’affaire sans suite. Des responsables de la société civile qui ont enclenché cette procédure judiciaire, ont exprimé leur indignation face à cette décision du procureur de la République et d’indiquer que l’enquête a purement et simplement été bâclée. Ces leaders de la société civile ont indiqué qu’ils vont poursuivre le combat afin que justice soit véritablement fait