Alors qu’elle était invitée sur C’Cauet une émission de NJR diffusée tous les jours de la semaine et dédiée aux célébrités, l’artiste chanteuse américaine Alicia Keys a fait sortir l’animateur Cauet de ses gongs qui s’en est pris à elle en direct sur la station. Cauet l’animateur de l’émission a révélé en direct qu’ils avaient un problème en studio avec l’artiste qu’ils attendaient d’une minute à une autre puisque « les Américains veulent qu’elle s’assied là ,» ce que lui, l’animateur ne voulait pas.

Il voulait un face à face avec elle. « Et moi j’aime bien avoir les gens en face de moi et pas sur le côté » avait-il annoncé avant de poursuivre. « C’est mieux en face à face, les yeux dans les yeux. On se parle en français, on se dit des choses gentilles, on est comme ça, on reçoit en face. On ne parle pas de côté à quelqu’un »

Alors qu’une des chroniqueuses de la station essayait de le calmer en l’invitant à la patience, il s’était enflammé encore de plus belle en affirmant : « Mais ils vont bien me casser les couilles longtemps comme ça. » In fine, il a fallu que la directrice déléguée du groupe NJR Maryam Salehi joue au sapeur-pompier en direct, afin que l’accalmie ne revienne dans le studio pour que Alicia Keys accorde finalement son interview et ceci en s’assignant à la place qu’elle désirait.

Un autre clash avec Angèle

Notons que l’ancien animateur de TF1, n’est pas à son premier clash avec les artistes. Lors de la grande cérémonie des NRJ Music Awards, Cauet avait taclé aussi l’artiste Angèle qui avait promis et fait une vidéo de dédicace à une des fans de l’animateur. Mais d’après l’animateur, ce n’était pas ce à quoi il s’attendait.

« J’ai demandé à Angèle un petit bonjour pour une petite fille et j’ai eu le plus petit bonjour du monde… C’était un message vidéo pour quelqu’un, ce n’était pas un message vidéo d’une seconde… C’est un message un peu plus long. J’aurais dû demander de huit secondes » avait-il déclaré en poursuivant qu’il ne savait pas qu’il fallait, demander à la seconde pour avoir un petit bonjour. En fin de compte, Angèle avait fini par faire son mea culpa, en promettant de refaire la vidéo, même si cette promesse n’aura pas suffi pour apaiser Cauet.