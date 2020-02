Ce jeudi, lors de l’ouverture d’une académie politique à Ankara, le président turc Tayip Erdogan a annoncé que trois soldats turcs avaient été tués par les forces du régime syrien dans la province nord-ouest d’Idlib. Une annonce qui arrivait alors que les Nations Unies alertaient sur la possibilité imminente d’une escalade dans la région si rien n’était fait et que Washington réfléchissait toujours sur le « meilleur » soutien à apporter à la Turquie.

Plusieurs dizaines de soldats turcs tués

«Nous avons trois martyrs. Puissent-ils reposer en paix » déclarait en substance le président turc ce jeudi. Tout en ne manquant pas de préciser : « D’un autre côté, les pertes du régime sont très importantes (…) les développements à Idlib sont actuellement en notre faveur». Des propos optimistes du président turc qui semblaient contraster avec les déclarations de son ministre de la défense qui le mercredi encore avait annoncé deux autres décès par les troupes pro turcs. Cinq morts déclarés par Ankara, en deux jours qui s’ils s’ajoutaient aux 16 morts précédemment révélés, faisaient un total de 21 soldats tués depuis le début des affrontements ouverts avec les forces syriennes soutenues par la Russie dans la province nord-ouest d’Idlib.

Mais pour l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) ce ne seraient pas moins d’une trentaine de soldats turcs qui auraient été tués dans les raids aériens russes ce jeudi à Idlib. Le fait est que pour la Turquie, il n’était pas question de céder d’un pouce, Ankara ayant même l’intention et l’avait maintes fois annoncé, de libérer les territoires récupérées par les offensives syriennes. Pour le directeur des communications du président turc, Fahrettin Altun ; la Syrie aurait, elle également engagée son aviation dans la bataille. « Les cibles du régime de Damas étaient connues et continueront à subir des tirs aériens et terrestre » avait ajouté Altun dans un communiqué.

Et Ankara désormais en confrontations à Idlib avec l’aviation russe pouvait semble-t-il compter sur l’appui des USA. Ce jeudi, le département d’état, qui recherchait toujours « des options sur la meilleure façon de soutenir la Turquie dans cette crise » ; avait néanmoins tenu à déclarer : « Nous soutenons notre allié de l’OTAN, la Turquie, et continuons d’appeler à la fin immédiate de cette ignoble offensive du régime Assad, de la Russie et des forces soutenues par l’Iran ».