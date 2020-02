En Allemagne, le gouvernement a mis la main vendredi dernier sur un groupe d’individus qui projette des attentats contre des mosquées. L’information a été rendu publique ce lundi 17 février, à l’occasion de laquelle, le gouvernement a condamné ces projets du petit groupe d’extrême droite. Il s’est inquiété du faite qu’un groupe puisse se radicaliser ainsi en un clin d’œil.

Le groupuscule envisageait en effet reproduire et plus, le massacre de Christchurch en Nouvelle Zélande, il y a un an. A voir cette menace Björn Grünewälder, l’un des porte-paroles du ministère fédéral de l’Intérieur a affirmé qu’il est important que les lieux de cultes soient protégés. D’après Steffen Seibert, le porte-parole du gouvernement et de la chancelière Angela Merkel, « la mission de l’État est d’assurer la libre pratique de la religion dans le pays sans danger, ni menace, peu importe pour quelle religion. » Il a poursuivi en affirmant que tous ceux qui voudront pratiquer leur religion en Allemagne dans le respect du cadre légal doivent pouvoir le faire sans aucun problème.

Le présumé patron du groupe extrémiste avait déjà été épinglé et mis sous surveillance depuis plusieurs mois. Au cours d’une réunion organisée la semaine dernière avec ses alliés, il a révélé les détails de son plan. Nommé Werner S. d’après Spigiegel, il est âgé de 53 ans et habite à Augsbourg en Bavière. Dans des échanges sur la toile, il aurait menacé de sectionner les mains de ceux qui n’ont pas les mêmes opinions que lui.

Une infiltration des services de renseignement

En effet, les enquêteurs sont parvenus à avoir vent de la réunion au cours de laquelle il a détaillé ses plans grâce à des individus qui ont pu infiltrer le groupe. Ils avaient pour plan d’attaquer des mosquées à des moments de prière et de s’en prendre également à des hommes politiques venus s’exilés en Allemagne.

Selon le Spiegel, Werner S. essayait de faire ses recrutements à travers des canaux numériques, en cherchant des hommes « intelligents, coriaces, brutaux, rapides. » Son objectif principal selon les autorités chargées de la sécurité est de créer des troubles sociaux et provoquer une guerre civile. Parmi les 12 individus interpellés lors de la perquisition au cours de leur réunion du vendredi, 4 sont reconnus comme les têtes de l’organisation et les 8 autres apporteraient des aides financières et matérielles. Il a été découvert au lieu de leur rencontre, des haches, des épées et des armes à feu.

Ces arrestations sont pour le porte-parole du ministère fédéral de l’Intérieur, « la preuve que les services de sécurité restent vigilants. » Il a annoncé également que 50 autres personnes considérées comme des dangers pour la sécurité publiques sont également sous surveillance.