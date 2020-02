La justice française continue d’investiguer sur la situation qui a conduit à l’annulation par l’ancien président François Hollande de sa conférence à l’université de Lille en novembre dernier. Ces derniers jours, plusieurs suspects ont été écoutés dans le cadre de cette plainte déposée contre X par l’université de Lille pour intrusion, dégradations et violences physiques.

Ce jeudi 13 février, on retient que les auditions libres ont reçu trois clients dont deux chercheurs et une étudiante. L’une des chercheuses qui évolue en sciences politiques a été placée en garde à vue. Cette dernière aurait opposé un refus catégorique au prélèvement de ses empreintes digitales. Dans les locaux du commissariat central de Lille, elle déclarait notamment : « Je refuse d’être fichée et criminalisée pour des faits minimes et dérisoires ».

Une plainte disproportionnée…

« Je n’aurais jamais imaginé que l’envahissement d’un amphithéâtre puisse donner lieu à des poursuites judiciaires », indiquait-elle. Cette procédure n’est pas du goût des collègues de la mise en cause qui avaient fait nombreux le déplacement au poste de police de Lille pour la soutenir. Les soutiens de la chercheuses qui sont constitués d’étudiants et des enseignants dénoncent une plainte « disproportionnée par rapport aux événements ».

Du côté de la Justice, on indique que l’enquête se poursuit. La suite des événements ne sera donnée qu’après les auditions des différents mis en cause. Rappelons que l’enquête a été ouverte suite à la plainte déposée par le président de l’Université de Lille contre X suite aux dégradations constatées dans l’amphi. Selon certaines précisions apportées sur la situation, en plus des livres qui ont été déchirés un agent de l’université a été violenté lors de la manifestation.